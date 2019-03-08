Климкина пригласили в Крым навестить родственников

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин получил приглашение приехать в Крым, чтобы убедиться в своей неправоте по поводу «невыносимых» условий для жизни в регионе. А заодно воспользоваться возможностью навестить своих родственников. Такое предложение высказала глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина.

По ее словам, Климкин с удовольствием получил бы российский паспорт, «если бы его ему кто-то дал».

«Приглашаем господина Климкина в Крым. Пусть приедет и проведает родственников, заодно наглядно убедится в своей неправоте», - цитирует Гридчину РИА Новости.

Как написали украинские СМИ, тесть Климкина, генерал-майор в отставке Юрий Михайленко, живет в Крыму и в 2014 году даже был награжден медалью «За возвращение Крыма».

Украинский министр заявил, что в российском Крыме царит диктатура: многие люди на полуострове якобы боятся выходить из дома. Кроме того, крымчан, по его словам, ежедневно вызывают в ФСБ, «чтобы запугивать».