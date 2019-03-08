Впервые в «Артек» приедет группа детей из Китая

В международный детский центр «Артек» впервые приедет группа детей из Китая, которые прибудут туда для изучения русского языка. Об этом сообщается на сайте лагеря.

В пятницу детский центр посетили представители образовательного сообщества Китая. Глава управления международных обменов Чжэнчжоуского университета Чжоу То возглавил делегацию.

«Гость подтвердил возрастающую роль русского языка в Китае и выразил надежду на то, что первые группы китайских детей приедут в "Артек" для изучения русского языка уже нынешним летом», - сказано в сообщении.

Как заявил Чжоу То, в Китае повышается популярность русского языка. Многие школьники в старших классах изучают русский язык и по нему сдают экзамен. Он также выразил надежду, что в августе первая группа детей из Китая прибудет в «Артек».

Также он пригласил педагогов «Артека» посетить Китай.