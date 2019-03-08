Братья Запашные и Сергей Боярский подарили цветы девушкам в метро

Санкт-Петербургский метрополитен в честь праздника 8 марта устроил необычную акцию. Поздравить женщин, работающих в метро, а также пассажирок подземки спустились братья Эдгард и Аскольд Запашные, а также депутат Госдумы Сергей Боярский.

Дрессировщики вместе с сыном Михаила Боярского, по инициативе которого и проходила акция, зашли в метро на станции «Гостиный двор», держа в руках большие охапки тюльпанов. И стали вручать по несколько цветов случайным девушкам и женщинам, встречавшимся на их пути. Те в ответ улыбались и благодарили за внимание.

«Я вам честно скажу, я сам зарядился этой энергией, поблагодарил Сергея Боярского за инициативу, за то, что он предложил нам это. И мы с братом решили принять участие в великолепной акции. Уже смотрю на будущее, что нужно делать ее более глобальной, привлекать больше народу. И самое главное, что мы должны быть услышаны мужчинами, чтобы такое проходило по всей нашей стране», - сказал Эдгард Запашный.

Чуть ранее сегодня женщин также поздравил коллектив «Хор Турецкого», а самым первым, зачитавшим поздравление, был президент России Владимир Путин.