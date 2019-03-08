Корабль Dragon-2 успешно приводнился в Атлантическом океане

Новейший американский космический корабль Dragon-2 приводнился в Атлантическом океане, завершив первый испытательный полет. Об этом сообщается на официальной странице Nasa в Twitter.

Приводнение состоялось в 16.45 по московскому времени. За несколько часов до этого корабль отстыковался от МКС и сошел с орбиты.

Предполагается, что после приводнения специалисты, которые находятся на поисково-спасательном корабле Go Searcher в Атлантическом океане, с помощью кранов достанут корабль из воды.

Аппарат привез с орбиты почти 136 килограммов груза, в том числе результаты научных экспериментов, которые были проведены на орбите. Также в корабле вернулся на Землю манекен Рипли, которого назвали в честь героини киноленты «Чужой».

Напомним, в минувшую субботу с мыса Канаверал стартовала ракета-носитель Falcon 9 с кораблем Dragon-2. На следующий день он успешно пристыковался к Международной космической станции.