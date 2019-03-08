«Мы вас любим!»: Хор Турецкого поздравил женщин с 8 марта
Участники коллектива пожелали дамам любви и достатка, отметив, что женщины являются опорой для мужчин.
© Видео: turetsky_choir, Instagram
В международный женский день коллектив «Хора Турецкого» на своей странице в Instagram опубликовал ролик с видеопоздравлением женщинам с 8 марта.
«В жизни каждого настоящего мужчины самое главное - это женщина», - написали музыканты в подписи к нему.
Руководитель коллектива Михаил Турецкий отметил, что женщины являются опорой для мужчин.
«Когда вы в нас верите, мы готовы перевернуть горы и победить даже самих себя. Счастья вам, любви, достатка. И главное - знайте: мы вас любим!» - сказал певец.
Остальные участники коллектива дружно зааплодировали в адрес всех дам.
Ранее сегодня всех женщин России поздравил с праздником президент страны Владимир Путин.