Легендарный боевик «Час пик» перезапустят с полностью женским составом

Вслед за женским вариантом «Охотников за привидениями», грядущим женским спин-оффом «Форсажей» ребут ждет комедийный боевик «Час пик», где в оригинальной трилогии главные роли исполнили Джеки Чан и Крис Такер. Об этом сообщает That Hashtag Show.

Как сообщает издание, роль персонажа Чана достанется китайской актрисе Ли Бинбин («Мег», «Обитель зла» и «Трансформеры»). Кто может исполнит роль героя Такера пока неизвестно.

Подробности по предполагаемому сюжету не сообщаются.

Первый «Час пик» вышел на экраны в 1998 году. Продолжение фильма появилось в 2001 году. «Час пик 3» вышел в 2007 году, с тех пор идут разговоры о продолжении.

В 2016 году у франшизы появился сериал, который оказался непопулярным, и его закрыли после тринадцати эпизодов первого сезона.