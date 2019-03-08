«Смертоносный автомат»: в США оценили российский АК-203

Американский журнал National Interest оценил российский автомат Калашникова АК-203, завод по производству которого на прошлой неделе был открыт в Индии.

Эксперты издания пришли к выводу, что «смертоносный» АК-203 имеет несколько достоинств перед индийским INSAS.

National Interest отмечает, что российский автомат по параметрам превосходит индийский: у него нет проблем из-за высоких температур, он обладает меньшей длинной и весом, а также у него более современная эргономика. Наличие планки Пикатинни - кронштейна для крепления прицела - делает автомат более универсальным.

По мнению издания, производство АК-203 в Индии дает РФ опору в экспорте вооружения в эту страну на несколько десятилетий вперед.

Впервые автоматы Калашникова «двухсотой» серии за рубежом были представлены в 2019 году.

Индия - крупнейший партнер России в сфере военно-технического сотрудничества. Каждый год Москва поставляет Дели оружие и технику на несколько миллиардов долларов. Более 70% вооружений и боевой техники индийской армии - советского и российского производства.