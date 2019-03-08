Конгресс США одобрил запрет на признание Крыма частью России

Комитет по иностранным делам палаты представителей конгресса США одобрил законопроект, который запрещает Белому дому признавать присоединение Крыма к России. Решение было принято единогласно.

Согласно документу, Вашингтон не имеет права «де-юре или де-факто» признавать суверенитет России над Крымом, а также над воздушным пространством или территориальными водами полуострова.

Законопроект также запрещает госорганам США предпринимать какие-либо действия, предполагающие признание Крыма российским. Однако в тексте сделано исключение для президента страны: он сможет нарушить это правило, если это будет отвечать «интересам национальной безопасности».

В случае, если данную инициативу одобрят обе палаты конгресса США, ее направят на подпись главе государства Дональду Трампу.

Напомним, Крым стал территорией России после референдума, проведенного в марте 2014 года. На нем решение вернуть полуостров в состав РФ поддержало 96,77% его жителей. Впоследствии президент России Владимир Путин не раз подчеркивал, что вопрос с принадлежностью Крыма «решен окончательно». В этом году крымчане готовятся отметить пятую годовщину воссоединения с Россией.