Суд арестовал обвиняемого в убийстве следователя МВД Шишкиной

Басманный суд столицы до 7 мая арестовал Абдулазиза Абдулазизова, который обвиняется в убийстве следователя МВД Евгении Шишкиной, совершенного в Подмосковье в октябре 2018 года, сообщает «Звезда».

«Удовлетворить ходатайство следователя и избрать меру пресечения Абдулазизову в виде содержания под стражей до 7 мая», - заявила судья Елена Ленская.

Ходатайство следователя рассматривалось в закрытом режиме. Представители средств массовой информации присутствовали только на оглашение решения.

Прокурор просил о закрытии заседания.

«С учетом расследуемых событий и с учетом активной стадии расследования, прошу рассмотреть ходатайство следователя в закрытом режиме», - заявил прокурор.

Всеми сторонами данное ходатайство было поддержано.

Следователя Евгению Шишкину убили 10 октября в подмосковном поселке Архангельское. В ходе расследования у следствия появилась информация о том, что следователь убита, чтобы помешать расследованию уголовных дел, которые находятся в ее производстве.

Седьмого марта в Петербурге по подозрению в совершении убийства были задержаны Абдулазиз Абдулазизов, 2000 года рождения, а также несовершеннолетний житель Петербурга. Им было предъявлено обвинение по части 1 статьи 222 («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия») и по статье 295 («Посягательство на жизнь лица, осуществляющего правосудие или предварительное расследование») Уголовного кодекса России. По информации следствия, Абдулазизов выступил исполнителем преступления, а 17-летний молодой человек - посредником.