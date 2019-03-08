В Индии потерпел крушение военный истребитель МиГ-29

На северо-западе Индии в ходе плановой миссии потерпел крушение истребитель ВВС страны МиГ-29. Крушение произошло в штате Раджастхан.

Как сообщает агентство ANI, пилоту удалось катапультироваться.

Катастрофа произошла вскоре после вылета самолета с авиабазы. В настоящее время на месте ЧП работают полицейские, которые должны установить причины крушения.