В Индии потерпел крушение военный истребитель МиГ-29
Самолет разбился в штате Раджастхан на северо-западе страны.
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На северо-западе Индии в ходе плановой миссии потерпел крушение истребитель ВВС страны МиГ-29. Крушение произошло в штате Раджастхан.
Как сообщает агентство ANI, пилоту удалось катапультироваться.
Катастрофа произошла вскоре после вылета самолета с авиабазы. В настоящее время на месте ЧП работают полицейские, которые должны установить причины крушения.