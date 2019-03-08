В Турции назвали сроки развертывания в стране ЗРК С-400

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил, что развертывание российских ЗРК С-400 в Турции начнется в октябре 2019 года, сообщает Anadolu.

«Установка ЗРК С-400 в Турции начнется в октябре 2019 года. Решение о районе дислокации ЗРК будет принято командованием ВВС Турции», - заявил Акар.

При этом он отметил, что закупка ЗРК С-400 - это не вопрос предпочтения, а насущное требование нацбезопасности.

Ранее помощник пресс-секретаря Госдепартамента Роберт Палладино заявил, что если Турция купит российские ЗРК С-400, то Соединенные Штаты могут ввести против Турции санкции.

Позже глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу прокомментировал возможность введения США санкций против Анкары.