В Турции назвали сроки развертывания в стране ЗРК С-400
Закупка ЗРК С-400 - это не вопрос предпочтения, а насущное требование нацбезопасности.
© Фото: Минобороны России
Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил, что развертывание российских ЗРК С-400 в Турции начнется в октябре 2019 года, сообщает Anadolu.
«Установка ЗРК С-400 в Турции начнется в октябре 2019 года. Решение о районе дислокации ЗРК будет принято командованием ВВС Турции», - заявил Акар.
При этом он отметил, что закупка ЗРК С-400 - это не вопрос предпочтения, а насущное требование нацбезопасности.
Ранее помощник пресс-секретаря Госдепартамента Роберт Палладино заявил, что если Турция купит российские ЗРК С-400, то Соединенные Штаты могут ввести против Турции санкции.
Позже глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу прокомментировал возможность введения США санкций против Анкары.