США проведут реформу армии из-за России и Китая

Американский военный заявил, что США готовятся провести реформу своих вооруженных сил в связи с тем, что в последнее время сильно возрос потенциал России и Китая. Об этом заявил директор Центра совершенствования боевых навыков генерал-лейтенант армии США Эрик Уэсли.

По словам генерал-лейтенанта, последние 15 лет американская армия в основном воевала против террористических формирований, в связи с чем была сосредоточена на «бригадной системе». Тогда как для борьбы с серьезными противниками нужна более сложная структура вооруженных сил и тактика боя.

Как отметил Уэсли, реформа армии подразумевает доктрину «многосферных операций». Он отметил, что для масштабных боевых действий США необходимо создание дивизий, корпусов и полевых армий.

Кроме того, в начале этой недели портал Aviation Week написал, что управление перспективных исследовательских проектов Пентагона (DARPA) намерено возродить программу времен холодной войны по сдерживанию России.

Ранее стало известно, что Пентагон в ответ на «угрозы» России и Китая разрабатывает тактику так называемого «троянского коня», на которую намерен потратить порядка 134 миллиардов долларов.