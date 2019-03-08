В аэропорту Симферополя расцвела «цветочная стена»

В аэропорту крымского Симферополя «расцвела» стена терминала. Это событие было приурочено к Международному женскому дню.

Дизайнеры и биологи создали «цветочную стену», в которой распустились около двухсот живых хризантем. Объект представляет собой конструкцию высотой 15 метров и шириной 110 метров. Она содержит не только хризантемы, но и папоротники, эпипремнумы, филодендроны и маранты.

«Невозможно было не порадовать женщин, девушек, мам, бабушек и не поздравить их с праздником. Ничто не делает настроение ярче и праздничнее, чем живые цветы», - цитирует агентство «КрымИнформ» главу дизайнерского бюро Марину Тутушкину.

«Цветочная стена» спроектирована с учетом требований безопасности. Она способна выдержать землетрясение в девять баллов и устойчива к огню. Помимо живых цветов, присутствуют и искусственные, однако дизайнерские решения делают переход между ними незаметными. Похожие стены уже существуют в нескольких аэропортах мира и являются легитимным дизайнерским приемом, однако симферопольская является самой большой в Европе.