В Краснодаре на площади в 300 квадратных метров горит склад

Пожар на площади 300 квадратных метров произошел в складском помещении в Краснодаре. Об этом рассказали «Звезде» в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

В 12.36 по московскому времени диспетчеру Краснодарского ПСГ поступило сообщение о пожаре на складе, который расположен на улице Московская. В 13.18 пожар был локализован.

В настоящее время ведется тушение возгорания.