Мужчины в Петербурге попытались поздравить феминисток и получили струю газа в лицо: видео

Накануне Международного женского дня группа активистов решила поздравить обитательниц кафе «Симона» в Санкт-Петербурге. Это заведение известно тем, что позиционирует себя как феминистическое - мужчины туда не допускаются.

Активисты вошли в кафе с охапками цветов, весь процесс они сняли на видео. Мужчины были подчеркнуто вежливы. Они заявили, что не отнимут много времени и попытались расставить цветы по помещению.

«Мы искренне, от всей души хотим поздравить вас с 8 Марта, несмотря на то, что вы на нас ругаетесь», - сказал один из активистов.

Реакция гостей и администрации кафе оказалась агрессивной. Администратор в грубой форме потребовала покинуть помещение. Акция мужчин заняла около двух минут, они оставили цветы, поздравили женщин хором и пошли к выходу. Когда активисты уже покидали помещение, толпясь в дверях, одна из девушек пустила в них струю перцового газа из баллончика. Видео оканчивается сценой, где активисты пытаются снегом отмыть глаза от перца.