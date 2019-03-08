Супруга Георгия Данелии рассказала о состоянии режиссера

Жена известного режиссера Галина Юркова-Данелия рассказала РИА Новости о том, что состояние ее мужа Георгия Данелии стабильное, однако о выписке речь пока не идет.

«Есть улучшения, да, я боюсь говорить на эту тему, чтобы не сглазить. Речь о выписке не идет. Состояние стабильное, нормальное», - сказала супруга.

Напомним, режиссера с воспалением легких госпитализировали в реанимацию, его состояние оценивалось как стабильно тяжелое. Для стабилизации дыхания медики вводили его в искусственную кому.