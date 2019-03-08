Спасатели из Иркутска выкопали 20-метровый тоннель ради спасения щенков

Иркутские спасатели вырыли под домом 20-метровый туннель, чтобы вызволить из заточения десять щенков - восемь сучек и двух кабелей.

Жильцы вызвали сотрудников МЧС после того, как услышали, как скулят малыши, сообщается в официальном Instagram-аккаунте ведомства.

По словам горожан, мать щенков отравили, она умерла примерно неделю назад. Жительница дома временно взяла их под опеку.