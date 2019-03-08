«Заткнуть» для переизбрания: два главных повода для давления на журналистов на Украине

Непростая ситуация складывается на Украине с журналистами. Международный обозреватель ИД «КоммерсантЪ» Сергей Строкань объяснил, какими методами пользуются в Незалежной, чтобы надуть рейтинг Порошенко.

«Есть два мотива, по которым власти могут хотеть расправиться с журналистами. Первый мотив - это месть, второй мотив - это попытка сыграть на опережение, заткнуть рот, чтобы журналист не рассказал какие-то вещи», - уверен Строкань.

До выборов президента Украины осталось три недели. По словам эксперта, это журналистов нужно «заткнуть», чтобы Порошенко переизбрался.

«Вот сейчас, с моей точки зрения, когда до выборов остается три недели, когда действительно очень странная ситуация вокруг того, как надуть рейтинг Порошенко, чтобы он переизбрался, очень важно сыграть на опережение, заткнуть рот тем, кто может рассказать альтернативную правду, как реально проходили эти выборы», - заявил Строкань в программе «Открытый эфир» на «Звезде».

Выборы президента на Украине назначены на 31 марта. На позицию главы страны претендуют 39 человек.

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