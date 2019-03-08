Ученые нашли связь между курением вейпов и сердечными заболеваниями

Вейперы оказались подвержены инсультам и проблемам с сосудами. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на заявления американских ученых, которые они озвучили на ежегодной сессии Американской коллегии кардиологов в Вашингтоне.

Исследования показали, что токсины и канцерогены, которые содержатся в паре вейпов, делают стенки сосудов более ломкими.

«Конечно, сигаретный дым гораздо опаснее для здоровья сердца и кровеносной системы мозга, чем пар электронных сигарет, но это не означает, что вейпы являются безопасными для курильщиков», - приводит агентство слова специалиста из университета Канзаса Мохиндера Виндхьяла.

Отмечается, что в специальном мониторинговом проекте приняли участие свыше ста тысяч курильщиков.