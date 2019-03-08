Составлен ТОП-5 автомобилей для настоящих леди

В связи с празднованием Международного женского дня эксперты издания СarsWееk назвали пятерку лучших автомобилей для настоящих леди.

Первое место специалисты присудили компактному и стильному немецкому кроссоверу BMW X1. Модель имеет адаптивный круиз-контроль, элегантный внешний вид, удобна в управлении.

Второе место досталось хэтчбеку KIA Picanto, который имеет компактные габариты, позволяющие маневрировать в плотном автопотоке. Стоимость машины начинается от 645 тысяч рублей, благодаря этому Picanto находится в доступном ценовом сегменте.

Центральную позицию в пятерке дамских автомобилей занял французский кроссовер Renault Kaptur. Современное оснащение, плавность линий и компактные габариты легко подчеркнут индивидуальность любой дамы.

Четвертое место эксперты отдали японскому кроссоверу Toyota RAV4. Сбалансированность в дизайне и характеристиках делают его отличным выбором и для мужчин, и для женщин.