Из «Симпсонов» навсегда вырежут озвученный Майклом Джексоном эпизод

Авторы мультсериала Simpsons приняли решение вырезать эпизод, в котором один из персонажей озвучен певцом Майклом Джексоном. Об этом заявил исполнительный продюсер сериала Джеймс Брукс.

В интервью изданию Wall Street Journal продюсер заявил, что создатели проекта «видели только один выход». Решение об изъятии эпизода из обращения принималось в том числе Мэттом Гроунингом - главным автором культового мультсериала.

Продюсер отметил, что такая необходимость появилась после просмотра документального фильма «Покидая Неверлэнд». В этой картине описаны случаи из биографии короля поп-музыки, которые можно принять за домогательства к несовершеннолетним.

Серия с озвучкой Джексона будет исключена из всех возможных форматов. Она не поступит в телевизионный эфир, будет изъята из стриминговых сервисов и удалена со всех ресурсов. Кроме того, эпизод исключат из всех переизданий мультфильма на Blu-ray или DVD.

Документальный фильм «Покидая Неверлэнд» был продемонстрирован на фестивале «Сандэнс» в январе 2019 года. Его героями стали двое мужчин, утверждавших, что в детстве они стала жертвами домогательств со стороны певца. Премьера вызвала широкий общественный резонанс. Семья Майкла Джексона опубликовала официальное заявление, обвинив авторов картины во лжи.