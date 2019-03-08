Американский корабль Crew Dragon отстыковался от МКС

От Международной космической станции отстыковался корабль Crew Dragon. Об этом говорится на официальной странице NASA в социальной сети Twitter.

В сообщении к видео говорится, что космический корабль медленно уходит от орбитальной лаборатории на орбитальную траекторию. Она безопасно вернет корабль и его груз на Землю.

Ранее сообщалось, что третьего марта корабль Dragon-2 американской компании SpaceX впервые пристыковался к Международной космической станции.