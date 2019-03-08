Уральская молния: легендарной конькобежке Лидии Скобликовой - 80 лет

Юбилей сегодня отмечает знаменитая конькобежка Лидия Скобликова. Шестикратной Олимпийской чемпионке исполняется 80 лет. В советское время за ее успехами следила вся страна - от домохозяек до первых лиц государства. На дистанциях Скобликовой не было равных. За это ее даже прозвали «уральской молнией».

«Я пришла в 10-м классе на коньки, сразу выполнила второй взрослый разряд», - рассказала Скобликова.

«Уральская молния» прогремела на всю планету на Олимпиаде-60 в американском Скво-Велли, в одночасье превратившись из простой челябинской студентки в двукратную олимпийскую чемпионку и рекордсменку.

Олимпиада в Америке для провинциальной девушки была словно сказка. Лидия Скобликова одной из первых в СССР посмотрела мультфильмы про Микки-Мауса - ведь олимпийскую деревню оформлял легендарный Уолт Дисней. Общалась с президентом Никсоном.

Спортивной легендой Лидия Скобликова станет спустя четыре года - на Олимпиаде в Австрии в 1964 году, где к двум олимпийским золотым медалям она прибавила еще четыре. Еще ни разу за всю историю Олимпийских игр не было такого, чтобы все золото досталось одной спортсменке.

Тогда главный спортивный журнал Запада Sports Illustrated назвал советскую девушку королевой конькобежного спорта. Ее физическое превосходство было настолько огромным, что на одном из этапов рухнувшую без сил соперницу пришлось срочно госпитализировать, а Скобликова финишировала будто легко и непринужденно.

Звездное время Скобликовой совпало с первыми полетами в космос. Ей посчастливилось дружить с Юрием Гагариным и даже пришлось немного пожить в квартире Валентины Терешковой.

Самая титулованная спортсменка в истории зимних Олимпиад пробежала на коньках почти два экватора.

В свои 80 лет она и сейчас частый гость на тренировках и соревнованиях. Все свободное время Скобликова проводит с семьей - с тремя внуками, которых называет своими главными в жизни наградами.