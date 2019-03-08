Стало известно, когда стартуют продажи Aurus в Европе

Продажи российских автомобилей серии Aurus в Европе могут стартовать уже в 2021 году. Об этом рассказал министр промышленности и торговли России Денис Мантуров.

Как отметил глава ведомства, в ближайшие четыре года проблем с продажами люксовых российских авто в Европе не будет. Aurus появится и на других континентах - готовность закупить автомобили выразили в странах Юго-Восточной Азии, ведутся переговоры с Китаем и Индией.

На Женевском международном салоне Мантуров лично продемонстрировал автомобиль министру иностранных дел Швейцарии. Министр отметил, что, скорее всего, самым популярным форм-фактором Aurus в Европе станет внедорожник SUV. Позже на европейский рынок придет и минивэн.

«Мы рассчитываем, что, когда запустится массовое производство в Татарстане, акцент основной будет сделан на SUV и на седан. Дальше по мере развития линейки отрабатываются купе, кабриолеты и будет также электрический мотоцикл», - рассказал Мантуров о планах развития серии.

Aurus произвел большое впечатление на гостей и организаторов салона в Женеве. Как заметил директор мероприятия Андрэ Хефти, российский автомобиль - «настоящий танк», который сможет составить конкуренцию Rolls Royce и будет отлично продаваться в Европе. Хефти добавил, что Aurus наверняка захотят приобрести в личное пользование как министры, так и крупные бизнесмены.