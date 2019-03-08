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Восьмого марта в Москве потеплеет до 5 градусов

Александра Арсентьева
10:55 08.03.2019
Также синоптики предупреждают москвичей о гололедице утром.
© Фото: Konstantin Kokoshkin, Global Look Press

Небольшие осадки и облачность ожидаются в Москве восьмого марта. Об этом рассказал «Звезде» ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

«В Москве будут идти осадки - снег и мокрый снег, которые будут идти в дожди, однако сильными осадки не будут, в Москве выпадет от 2 до 4 миллиметров небесной влаги. Температура воздуха будет постепенно повышаться. Ближе к вечеру в Москве потеплеет до плюс 2-4 градусов. В Подмосковье ожидается 0 - 5 градусов тепла, ветер южный, его скорость составит 5-10 метров в секунду, порывы будут достигать 15 метров в секунду», - заявил синоптик.

Как сообщается на сайте Гидрометцентра, днем в городе температура составит 3-5 градусов, пройдет дождь и мокрый снег. Также синоптики предупреждают москвичей о гололедице утром. В ночь на субботу температура будет со знаком плюс - 1-3 градуса тепла.

Ветер днем южный, 5-10 метров в секунду, местами порывы до 15 метров в секунду. Атмосферное давление составит около 743 миллиметров ртутного столба.

В пятницу в Подмосковье температура будет колебаться в пределах 1-6 градусов тепла. В ночь на субботу температура может снизиться до 0 градусов.

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