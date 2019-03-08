Грузовик с пивом перевернулся и «затопил» шоссе в Калифорнии: видео
Водитель грузовой фуры с алкоголем, 25-летний уроженец Инглвуда не смог справиться с управлением при попытке объехать затор.
© Видео: West Covina Police Department, Facebook
Грузовой автомобиль, перевозивший пивную продукцию, перевернулся на автостраде в Калифорнии.
Огромное количество банок с пивом высыпалось на дорогу, некоторые из них побились, образовав на трассе пивные лужи.
Видеозапись с места происшествия опубликовала местная полиция. За рулем грузовика находился 25-летний житель Инглвуда.
Его машина перевернулась при попытке объезда других автомобилей. В результате ЧП грузовик загорелся, но водитель не пострадал, сумев самостоятельно его покинуть.