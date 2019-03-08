«С Илоном не поспоришь»: Рогозин прокомментировал слова Маска о российских ракетах

Руководитель Роскосмоса Дмитрий Рогозин отреагировал на запись основателя компании SpaceX Илона Маска. Тот дал оценку российскому ракетостроению и прокомментировал создание Россией многоразовой тяжелой ракеты «Ангара».

«Ну здесь с Илоном не поспоришь», - прокомментировал Рогозин.

Глава американской корпорации крайне высоко оценил российское ракетостроение. Маск заявил, что Россия обладает выдающейся техникой и лучшим из существующих на сегодняшний день двигателей, а ракета «Ангара», скорее всего, получится великолепной.

Вместе с тем к твиту Илон Маск добавил ссылку на статью, где сравнивается его новый корабль Dragon и российский «Союз» - разумеется, не в пользу последнего. Американский автор публикации также рассуждает о будущем российского космоса, его ошибках и перспективах в достаточно негативном ключе.