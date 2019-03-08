Ле Пен заявила о «катастрофических» результатах санкций против России

Санкции против России привели к катастрофическим последствиям для европейской экономики. Об этом заявила лидер партии «Национальное объединение» и депутат Национального собрания Франции Марин Ле Пен в эфире радиостанции RTL.

«Мы хотели наказать россиян и в результате пришли к катастрофическим последствиям в целом ряде секторов экономики ЕС», - заявила политик.

Она также рассказала о негативных последствиях жесткого Brexit. По ее словам, делая выход Великобритании из ЕС «столь болезненным», политики могут добиться худших последствий для европейских стран.

Ранее в МИД РФ назвали ситуацию с Brexit катастрофической. По словам официального представителя российского внешнеполитического ведомства Марии Захаровой, действиями, которые предпринимает Тереза Мэй, недовольны как граждане страны, так и международное сообщество.