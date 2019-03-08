Ученые разгадали тайну зеленых айсбергов

Группа геофизиков и гляциологов, возглавляемая профессором из Университета Вашингтона Стивом Уорреном разгадала тайну образования зеленых айсбергов в Антарктиде. Результаты исследования публикует издание Earther.

Айсберги изумрудного цвета привлекали ученых много десятилетий, но теперь специалистам удалось разрешить интригующую загадку. Выяснилось, что различные оттенки цвета ледника образуются в результате железооксидных минералов в воде.

По словам специалистов, железо с материков Антарктиды смешивается с океанской водой, которая затем замерзает в зеленый лед.

Если новая теория подтвердится, то это будет означать, что зеленые айсберги переправляют драгоценное железо с материковой Антарктики в океан и при разрушении обеспечивают основным питательным веществом фитопланктон и другие морские организмы, которые им питаются.