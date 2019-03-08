Насилие, нищета, болезни, голод и холод: с чем ежедневно сражаются женщины лагеря «Рукбан»

В заявлении подчеркивается, что страдания сирийских граждан в оккупированной зоне Эт-Танф длятся уже 1772 дня. В то время, когда весь мир отмечает Международный женский день, десятки тысяч сирийских матерей с детьми продолжают находиться в катастрофических, нечеловеческих условиях, напомнили представители штабов.

«8 марта - особая дата и превосходный повод для всех мужчин проявить самые лучшие качества, достойные настоящих рыцарей. В данном конкретном случае, это может стать решение, раз и навсегда, проблемы лагеря «Рукбан» через расформирование с предоставлением долгожданной свободы его жителям», - отмечается в заявлении.

Представители штабов отметили, что насилие, нищета и болезни, голод и холод - лишь небольшая часть того, с чем приходится ежедневно сражаться женщинам этого «лагеря смерти».