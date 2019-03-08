Венесуэла осталась без света из-за диверсии на ГЭС

Жители многих районов Венесуэлы остались без электроэнергии. Это случилось из-за чрезвычайного происшествия на гидроэлектростанции «Эль-Гури».

Проблемы с обеспечением страны энергией зафиксированы в 21 штате из 23. Это привело к массовым инфраструктурным проблемам - например, в Каракасе перестали функционировать несколько линий метро.

Зафиксированы проблемы с мобильной связью и транспортным сообщением. Аэропорт Майкетия остался без света и не может работать, пока авария не устранена.

Как заявили в Национальной корпорации по электроэнергии, чрезвычайная ситуация произошла из-за диверсии на «Эль-Гури». Представители корпорации подчеркнули, что авария вызвана внешним влиянием и является элементом энергетической войны против государства. Неполадки пообещали устранить в течение трех часов.

На масштабную аварию в Венесуэле немедленно обратил внимание государственный секретарь США Майк Помпео. Он поспешил обвинить в случившемся «режим Мадуро» и в очередной раз заклеймить его в качестве «некомпетентного».