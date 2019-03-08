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Цветочный бум: мужчины штурмуют магазины на 8 марта

Вадим Иванов
09:19 08.03.2019
В Москве лидерами продаж, сообщает Ruptly, стали тюльпаны, мимозы и розы. Стоимость букетов составляет от тысячи до десятков тысяч.

8 Марта - Международный женский день - традиционно становится временем, когда цветочные магазины получают огромную выручку, в них выстраиваются очереди, а у прилавков не жалеют средств.

В Москве лидерами продаж, сообщает Ruptly, стали тюльпаны, мимозы и розы. Стоимость букетов составляет от тысячи до десятков тысяч.

На знаменитом Рижском рынке еще ночью образовались огромные очереди, в районе него практически невозможно припарковаться, а на прилегающих дорогах образовались большие пробки.

По прогнозам, за праздничный день на главном цветочном рынке Москвы будет куплено несколько десятков тонн цветов.

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