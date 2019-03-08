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Десятки погибших и раненых: кадры страшного ДТП с грузовиком в Мексике

Вадим Синицын
08:47 08.03.2019
В транспортном средств без номерных знаков находились мигранты из Центральной Америки.
Десятки погибших и раненых: кадры страшного ДТП с грузовиком в Мексике
© Фото: Comentarios Chiapanecos, Facebook

В мексиканском штате Чьяпас произошло масштабное дорожно-транспортное происшествие. На шоссе между городами Сояло и Икстапа где перевернулся и слетел в овраг грузовик с людьми.

По данным местных СМИ, в транспортном средств без номерных знаков находились мигранты из Центральной Америки. Судя по всему, мигранты перевозились нелегально скрытно. Расследованием занимается генеральная прокуратура страны.

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Последствия аварии были ужасающими. По меньше мере 25 человек погибли, еще 29 получили различные ранения. Пострадавшим оказывается экстренная медицинская помощь, однако масштаб происшествия не соответствует местным медицинским ресурсам.

В связи со случившимся был активирован протокол немедленной помощи. Точная причина смертельной аварии устанавливается – предположительно, водитель грузовика потерял управление.

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