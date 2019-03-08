Десятки погибших и раненых: кадры страшного ДТП с грузовиком в Мексике

В мексиканском штате Чьяпас произошло масштабное дорожно-транспортное происшествие. На шоссе между городами Сояло и Икстапа где перевернулся и слетел в овраг грузовик с людьми.

По данным местных СМИ, в транспортном средств без номерных знаков находились мигранты из Центральной Америки. Судя по всему, мигранты перевозились нелегально скрытно. Расследованием занимается генеральная прокуратура страны.

Последствия аварии были ужасающими. По меньше мере 25 человек погибли, еще 29 получили различные ранения. Пострадавшим оказывается экстренная медицинская помощь, однако масштаб происшествия не соответствует местным медицинским ресурсам.

В связи со случившимся был активирован протокол немедленной помощи. Точная причина смертельной аварии устанавливается – предположительно, водитель грузовика потерял управление.