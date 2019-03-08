«Прогрессирует паранойя» - в Госдуме прокомментировали слова Климкина о «переселении» россиян в Крым

Депутат Государственной от крымского региона Руслан Бальбек предположил, что у министра иностранных дел Украины Павла Климкина прогрессирует паранойя. Таким образом он прокомментировал слова украинского дипломата о специальном «переселении» Москвой людей в Крым.

«У главного дипломата Украины прогрессирует паранойя: кто-то ему пишет несуразные и абсурдные заявления - и, как ни странно, целый министр всему этому верит», - отметил Бальбек.

Ранее председатель комитета парламента Крыма по межнациональным отношениям Юрий Гемпель пригласил Климкина приехать на торжественную церемонию, посвященную пятой годовщине воссоединения полуострова с Россией, чтобы собственными глазами увидеть динамику развития региона.

Напомним, Крым вошел в состав России в марте 2014 в результате референдума, на котором жители полуострова высказались за воссоединение с РФ.