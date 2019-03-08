«Идея ужасная»: Салтыкова отреагировала на съемки фильма «Брат 3»

Певица и актриса Ирина Салтыкова прокомментировала планы съемок фильма, который получил рабочее название «Брат 3». По мнению артистки, идея является ужасной.

Салтыкова отметила, что не может найти слов, чтобы прокомментировать происходящее. Певица сыграла саму себя в роли московской подруги Данилы Багрова в культовом фильме «Брат 2».

«Какой "Брат-3"? Мне кажется, идея ужасная. Режиссера нет в живых, главного героя нет в живых. Как это может быть? Я снималась во второй части фильма, но у меня даже слов не находится», - цитирует певицу НСН.

Идею о съемках фильма «Брат 3» озвучил шоумен и музыкант Стас Барецкий, который намерен выступить в качестве режиссера картины. Планы Барецкого весьма амбициозны. Шоумен намерен пригласить в картину множество звезд, включая Ольгу Бузову, Никиту Джигурду, Сергея Шнурова и Анастасию Волочкову.

Согласно сюжету будущей картины, сценарий которой уже написан и находится в работе, киллер в исполнении Джигурды будет организовывать убийства знаменитых личностей. Главный герой – «брат» - будет противостоять злодею. Барецкий признался, что личность «брата» составляет интригу, но рассказал, что им по сюжету окажется переодетая девушка. Какое все это имеет отношение к оригинальным фильмам Алексея Балабанова, не уточняется.