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Полыхало всю ночь: под Екатеринбургом с трудом потушили масштабный пожар

Вадим Синицын
07:33 08.03.2019
Огонь охватил несколько зданий, включая магазин «Пятерочка», ветеринарную клинику и несколько складов.
© Видео: Конечно Саня, ВКонтакте, МЧС РФ

В Первоуральске Свердловской области в ночь на 8 марта произошел масштабный пожар. Огонь охватил несколько зданий, включая магазин «Пятерочка», ветеринарную клинику и несколько складов.

Площадь пожара превысила 1800 квадратных метров. По данным ГУ МЧС по Свердловской области, огонь возник в здании магазина, однако из-за высокой горючей загрузки быстро распространился на соседние постройки.

«К месту пожара дополнительно стянуты силы и средства пожарно-спасательных подразделений соседних городов: Ревды, Полевского и Дегтярска. Для координации действий сил и средств на месте пожара развернут штаб пожаротушения», - говорится в сообщении экстренного ведомства.

Пожарные боролись с огнем более шести часов. По состоянию на 6.51 открытое горение было ликвидировано, в данный момент огнеборцы разбирают и проливают конструкции сгоревших зданий. От высокой температуры их кровля обрушилась. К счастью, в результате происшествия никто не пострадал.

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