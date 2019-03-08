Завораживающий танец птиц на юге Англии попал на видео

Британка Кейт Роуленд выложила в Instagram завораживающее видео, на котором стая скворцов исполняет красивый танец на закате. Действие происходит на пляже английского города Брайтон.

«Я могла бы сидеть и смотреть часами», - подписала Роуленд свой ролик.

На записи птицы то сбиваются в кучу, то разлетаются по сторонам. Пернатые порхают над морем, словно танцуя, и создавая в небе удивительные узоры. Скворцы выписывают в полете различные пируэты, что делает их похожими на единый живой организм.