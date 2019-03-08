Нежность под броней: танкисты построили «восьмерку» из боевых машин в честь 8 марта

Восьмого марта в мире празднуется Международный женский день. Танкисты Западного военного округа поздравили женщин-военнослужащих и впервые создали для них оригинальную фигуру построения боевых машин.

Акция прошла во Владимирской области. Механики-водители на двенадцати танках в ходе тренировки выстроили сложную фигуру из танков в виде восьмерки. Результат был снят на видео с помощью беспилотного летательного аппарата.

Всем приглашенным девушкам танкисты вручали цветы и подарки. Поздравления услышали как военнослужащие прекрасного пола, так и женщины, проходящие службу на различных должностях в учебном центре.

В завершение поздравительной акции механики-водители показали танковый балет – фигуры высшего пилотажа, исполненные на тяжелых боевых машинах. Для восьмого марта они подготовили новую «балетную» программу, которую публика еще не видела.

Ранее стало известно, что в преддверии главного женского праздника в России стартовала акция «Вам, любимые». Представительниц прекрасного пола мужчины поздравляют с наступающим 8 Марта. В этом году сюрпризы стали особенно оригинальны. Помимо традиционных флешмобов с подарками, для лучшей половины человечества подготовили оригинальные поздравления – от танкового балета до спецоперации по вручению цветов.

Министр обороны России Сергей Шойгу уже озвучил поздравление в преддверии праздника весны. Глава ведомства уделил внимание женщинам, которые служат Отечеству на различных фронтах. Шойгу подчеркнул, что женщины помогли победить терроризм в Сирии. Женщины-военнослужащие, врачи и медсестры провели огромное количество операций, помогая сирийцам вернуться к мирной жизни.