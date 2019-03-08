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Украинцы начали отказываться от газа и переходить на дрова

Андрей Аркадьев
06:57 08.03.2019
Жителям Украины приходится отказываться от газа из-за огромных тарифов и переходить на дрова.
© Видео: NEWSONE, YouTube © Фото: Komsomolskaya Pravda Global Look Press

Украинцы вынуждены отказываться от газа из-за повышения в стране тарифов и переходить на дрова. Об этом рассказал депутат Верховной рады и кандидат в президенты Украины Юрий Бойко в эфире телеканала NewsOne.

По словам нардепа, житель села, у которого есть дом площадью в 150 квадратных метров, вынужден тратить около 500 кубометров газа, что составляет примерно четыре тысячи гривен (около десяти тысяч рублей).

Депутат подчеркнул, что когда в 2006 году в Закарпатье был проведен газ, местные жители смогли приблизиться к «цивилизации», однако сейчас они не готовы платить за голубое топливо и вынуждены снова возвращаться к отоплению своих домов дровами.

«Я смотрю, как украинцы справляются с повышением цены на газ. И то, что я увидел тут, - это типичная ситуация для всей страны», - заявил Бойко во время своей поездки в Закарпатье.

Он утверждает, что проблемы начались с 2014 года, когда тарифы на газ стали расти, а украинцы оказались не в состоянии их оплачивать.

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