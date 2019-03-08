Трамп «забыл» свою жену на пороге Белого дома

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп попал в неловкую ситуацию в присутствии своей жены Мелании и первой леди Чехии Моники, но сам не понял этого.

На кадрах, которые публикует AP, видно, как во время встречи в Белом доме с премьером Чехии Андреем Бабишем американский лидер вместе с супругой поприветствовали гостей после их выхода из машины.

Затем Трамп и глава чешского правительства проходят в резиденцию, оставив своих дам позади.

Судя по всему, первые леди ожидали традиционной официальной фотосъемки перед входом в Белый дом. Однако так и не дождавшись этого, дамы пожали плечами, после чего молча последовали за своими мужьями.