Си Цзиньпин приедет в Россию

Председатель Китайской народной республики Си Цзиньпин намерен совершить официальный визит в Россию. Об этом заявил министр иностранных дел Китая Ван И.

Как заявил глава дипломатического ведомства КНР на Всекитайском собрании народных представителей, Си Цзиньпин посетит Российскую Федерацию в качестве почетного гостя Петербургского международного экономического форума. Ван И подчеркнул, что российский лидер в этом году также посетит Китай.

«В этом году президент России Владимир Путин примет участие в форуме "Один пояс, один путь" в Пекине. Председатель КНР Си Цзиньпин готовится совершить государственный визит в Россию», - цитирует РИА Новости главу китайского МИД.

Путин пригласил своего китайского коллегу на ПМЭФ-2019 в конце прошлого года, в ходе общения на саммите «Большой двадцатки». В ответ глава КНР пригласил российского президента на форум в Пекине. В Петербург Си Цзиньпин приедет в статусе главного гостя мероприятия.