Объявлен участник «Евровидения» от Белоруссии

В этом году Белоруссию на международном песенном конкурсе «Евровидение» представит Зинаида Куприянович, более известная как ЗЕНА. Об этом говорится на сайте Белтелерадиокомпании.

Куприянович стала самой юной участницей национального отбора на конкурс - ей всего 16 лет. Она получила самые высокие отзывы и от жюри, и от зрителей. Судьи оценили выступление ЗЕНЫ на 69 баллов из 70 возможных.

Напомним, «Евровидение» пройдет с 14 по 18 мая в Тель-Авиве. Россию будет представлять Сергей Лазарев уже во второй раз.

Ранее выяснилось, что Украина отказалась от участия в конкурсе после многочисленных скандалов во время внутреннего отбора.