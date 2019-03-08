«Глупая провокация»: Земан прокомментировал действия Чехии в отношении МИД РФ

Отказ со стороны Чехии во въезде сотруднику МИД РФ из состава делегации, которая приехала на заседание межправительственной комиссии, является глупой провокацией. Об этом заявил президент страны Милош Земан в эфире канала Barrandov.

«Знаю, что российская делегация рассматривала возможность развернуться и вернуться назад (в Россию). Есть люди, которые не умеют ничего другого, как делать глупые провокации», - сказал Земан.

Также он подчеркнул, что отказ российской стороны от участия в конференции мог бы надолго нарушить экономическое сотрудничество двух стран.

Напомним, отказ во въезде «по соображениям безопасности» получил сотрудник МИД РФ во вторник. Посольство России назвало эти действия недружественными и не соответствующими политике российско-чешских отношений.