Гумпомощь или войска: опубликованы кадры посадки самолета ВВС США в Колумбии

В распоряжении «Звезды» попали кадры посадки грузового самолета ВВС США в Колумбии. Его содержимое остается доподлинно неизвестным.

Возможно, на борту находится дополнительная гуманитарная помощь, предназначенная для Венесуэлы. По неподтвержденной информации в состав средств экстренной помощи входят аптечки и средства гигиены, продукты питания и водоочистные конструкции.

Однако ранее высказывались версии о возможной переброске войск США в этих самолетах для подготовки военных действий в Венесуэле.

Напомним, политическая ситуация в Венесуэле обострилась 23 января, когда лидер оппозиции Хуан Гуайдо провозгласил себя «президентом». Его сразу же поддержали США и ряд других стран.