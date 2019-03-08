Мадуро обвинил США в отключении электроэнергии в Венесуэле

Президент Венесуэлы Николас Мадуро обвинил США в проблеме с электроснабжением в стране. В результате перебоев 21 венесуэльский штат остались без электричества.

«Электрическая война, объявленная и возглавляемая американским империализмом против нашего народа, будет побеждена», - объявил он в своем Twitter.

Он подчеркнул, что, несмотря на все усилия, жители Венесуэлы смогут выстоять все испытания.

По данным местной газеты El Nacional, в результате масштабных перебоев обесточенными оказались несколько линий столичного метро, а также столичный аэропорт Майкетия. Кроме того, наблюдаются перебои в мобильной связи.

Как сообщила Национальная корпорация по электроэнергии Венесуэлы, на крупнейшей в стране гидроэлектростанции в штате Боливар произошла диверсия.