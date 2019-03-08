Суд над Манафортом опроверг «сговор с Россией»

Судебный процесс над экс-советником президента США Дональдом Трампом Полом Манафортом не выявил никакого «сговора с Россией». Об этом заявил адвокат политика Кевин Даунинг.

«Нет абсолютно никаких свидетельств в пользу того, чтобы Пол Манафорт был вовлечен в какой-либо сговор с каким-либо официальным лицом правительства России», - цитирует Даунинга РИА Новости.

Судья также сделал акцент на отсутствии какой-либо связи обвинений Манафорта с Россией.

Напомним, Манафорта приговорили к трем годам и одиннадцати месяцам тюрьмы после признания его вины в подаче ложной налоговой декларации, банковском мошенничестве и сокрытии иностранных банковских счетов.