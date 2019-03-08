Завораживающее зрелище: купания огромной стаи китов сняли с дрона
Стаю горбатых китов в Тихом океане сняли с высоты птичьего полета.
© Видео: DolphinDroneDom, Youtube
Огромное количество горбатых китов в их естественной среде обитания удалось снять с коптера у побережья Сан-Диего, штат Калифорния.
В ролике, опубликованном в Сети, можно увидеть, как млекопитающие плавают, взаимодействуют друг с другом и перекусывают.
Кроме того, на некоторых кадрах видно, как практически двадцать китов выпрыгивают из воды и вновь погружаются в океан.
По словам администратор Youtube-канала DolphinDroneDom, это крайне редкое явление, которое практически невозможно засвидетельствовать в водах около Сан-Диего.