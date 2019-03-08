Завораживающее зрелище: купания огромной стаи китов сняли с дрона

Огромное количество горбатых китов в их естественной среде обитания удалось снять с коптера у побережья Сан-Диего, штат Калифорния.

В ролике, опубликованном в Сети, можно увидеть, как млекопитающие плавают, взаимодействуют друг с другом и перекусывают.

Кроме того, на некоторых кадрах видно, как практически двадцать китов выпрыгивают из воды и вновь погружаются в океан.

По словам администратор Youtube-канала DolphinDroneDom, это крайне редкое явление, которое практически невозможно засвидетельствовать в водах около Сан-Диего.