Россия предложила решение проблемы в сирийском лагере «Эр-Рукбан»
Российская сторона призвала срочно решить проблему в сирийском лагере беженцев «Рукбан». По словам посла РФ в США Анатолия Антонова, лагерь необходимо немедленно расформировать и эвакуировать оттуда мирных жителей.
Политик добавил, что Россия хотела бы решить проблему совместно с США и отметил необходимость принятия мер в ближайшее время.
«Важно не рассуждать, а предпринять конкретные действия, как это предлагает Российская Федерация и Сирийская Арабская Республика. Спасти людей нужно через объединение усилий международного сообщества», - заявил он.
Более того, Антонов сообщил, что все условия для расформирования и эвакуации сирийцев уже созданы.
Ранее в Минобороны РФ заявили, что США блокируют выход беженцев из «Эр-Рукбан» и обратились к ООН с просьбой помочь спасти сирийцев из лагеря.