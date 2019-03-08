Россия предложила решение проблемы в сирийском лагере «Эр-Рукбан»

Российская сторона призвала срочно решить проблему в сирийском лагере беженцев «Рукбан». По словам посла РФ в США Анатолия Антонова, лагерь необходимо немедленно расформировать и эвакуировать оттуда мирных жителей.

Политик добавил, что Россия хотела бы решить проблему совместно с США и отметил необходимость принятия мер в ближайшее время.

«Важно не рассуждать, а предпринять конкретные действия, как это предлагает Российская Федерация и Сирийская Арабская Республика. Спасти людей нужно через объединение усилий международного сообщества», - заявил он.

Более того, Антонов сообщил, что все условия для расформирования и эвакуации сирийцев уже созданы.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что США блокируют выход беженцев из «Эр-Рукбан» и обратились к ООН с просьбой помочь спасти сирийцев из лагеря.