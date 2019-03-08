Роскосмос запустит четыре ракеты «Иртыш» в рамках летных испытаний

Программа летных испытаний новой ракеты-носителя «Иртыш» («Союз-5») будет включать в себя четыре пуска. Об этом сообщили в РКЦ «Прогресс».

Первые испытания запланированы на 2022 год. Для этого «Иртыш» изготовят и установят на космодроме Байконур. На данный момент работа по создания ракеты идет согласно утвержденному техническому заданию и заключенному контракту с РКК «Энергия», пишет ТАСС.

В РКЦ «Прогресс» также осуществляют техническое перевооружение производства и организовывают рабочие места для сборки и испытаний ракет.

Новую «Союз-5» можно будет использовать для вывода пилотируемого корабля «Федерация» на околоземную орбиту.