Экс-советника Трампа приговорили почти к четырем годам заключения

Экс-руководителя предвыборного штаба Дональда Трампа Пола Манафорта приговорили к трем годам и одиннадцати месяцам тюрьмы.

Суд Виргинии счел, что срок от 19 до 24 лет, который грозил экс-советнику Трампа по всем статьям при одновременном отбытии, «избыточный» и назначил ему наказание в виде лишения свободы на 47 месяцев.

Присяжные признали Манафорта виновным в подаче ложной налоговой декларации, банковском мошенничестве и сокрытии иностранных банковских счетов.

Судья также подчеркнул, что этот процесс не имеет никакого отношения к «российскому делу», которое расследует спецпрокурор Роберт Мюллер.

13 марта приговор по делу Манафорта будет вынесен и в Вашингтоне, где ему грозит до десяти лет за незарегистрированную работу лоббистом и давление на свидетелей.